Гэтжи об отмене UFC 249: сейчас мы все должны победить в бою с коронавирусом

Американский боец Джастин Гэтжи прокомментировал отмену турнира UFC 249, на котором он должен был провести поединок со своим соотечественником Тони Фергюсоном за временный титул чемпиона в лёгком весе.

«Мне было очень приятно получить столько поддержки от разных людей со всего мира перед боем. Это придало мне энергии. Я счастлив представлять на турнирах родной город, своих друзей и семью. Я буду много и тяжело работать перед встречей с новым противником. Сейчас мы все должны победить в бою с коронавирусом. В этом нам поможет желание положительно повлиять на окружающую среду. Всем спасибо! Дана Уайт — босс. Я горд вести с ним дело», — написал Гэтжи в своём Instagram.

Гэтжи стал соперником Фергюсона после того, как действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов из-за карантинных мер в России не смог участвовать в поединке, запланированном на 18 апреля.

Ранее сообщалось, что Фергюсон узнал об отмене турнира UFC 249 во время интервью.