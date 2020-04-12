Соловьёв считает, что в будущем Нурмагомедов и Макгрегор подружатся

Телеведущий Владимир Соловьёв поделился мнением о чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянине Хабибе Нурмагомедове и его отношениях с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Хабиб очень хорошо борется, и мне нравятся его отношения с отцом, но, на мой взгляд, иногда он очень опасно пропускает в голову», — сказал Соловьёв в совместном эфире в Instagram с журналистом Игорем Лазориным.

Он подчеркнул, что считает Нурмагомедова великим спортсменом, но признался, что всегда волнуется, когда российский боец попадает под удары соперников.

«Вся эта истерия вокруг Конора, эти брошенные в автобус стулья, это уголовное преследование, эта хулиганка, хотя мне кажется, что время пройдёт, и ребята подружатся, у них будут прекрасные отношения», — заявил Соловьёв.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою с помощью удушающего приёма.

Ранее тренер Макгрегора высказал идею турнира с участием ирландца, Нурмагомедова, Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.