Соловьёв считает, что в будущем Нурмагомедов и Макгрегор подружатся
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«Хабиб очень хорошо борется, и мне нравятся его отношения с отцом, но, на мой взгляд, иногда он очень опасно пропускает в голову», — сказал Соловьёв в совместном эфире в Instagram с журналистом Игорем Лазориным.
Он подчеркнул, что считает Нурмагомедова великим спортсменом, но признался, что всегда волнуется, когда российский боец попадает под удары соперников.
«Вся эта истерия вокруг Конора, эти брошенные в автобус стулья, это уголовное преследование, эта хулиганка, хотя мне кажется, что время пройдёт, и ребята подружатся, у них будут прекрасные отношения», — заявил Соловьёв.
В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в титульном бою с помощью удушающего приёма.
Ранее тренер Макгрегора высказал идею турнира с участием ирландца, Нурмагомедова, Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.