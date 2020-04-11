Тренер Макгрегора высказал идею турнира с участием Конора, Нурмагомедова, Фергюсона и Гэтжи
- Reuters
Об этом тренер написал в Twitter. По его мнению, подобный турнир можно было бы организовать в августе. Бойцы провели бы сначала полуфинальные встречи, а победители сошлись бы между собой в решающем поединке.
Действующим чемпионом UFC в лёгком весе является Хабиб Нурмагомедов. Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи — первый и третий номера рейтинга данного дивизиона. В турнире Каваны не нашлось места второму номеру в списке лучших легковесов — Дастину Порье.
Ранее Тактаров высказался о бое Нурмагомедова с Фергюсоном.