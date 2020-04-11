Тренер Макгрегора высказал идею турнира с участием Конора, Нурмагомедова, Фергюсона и Гэтжи

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Джон Кавана, тренер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, предложил провести турнир среди топовых бойцов лёгкой весовой категории.
Тренер Макгрегора высказал идею турнира с участием Конора, Нурмагомедова, Фергюсона и Гэтжи
  • Reuters

Об этом тренер написал в Twitter. По его мнению, подобный турнир можно было бы организовать в августе. Бойцы провели бы сначала полуфинальные встречи, а победители сошлись бы между собой в решающем поединке.

Действующим чемпионом UFC в лёгком весе является Хабиб Нурмагомедов. Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи — первый и третий номера рейтинга данного дивизиона. В турнире Каваны не нашлось места второму номеру в списке лучших легковесов — Дастину Порье.

Ранее Тактаров высказался о бое Нурмагомедова с Фергюсоном.

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