Тактаров о бое Нурмагомедова с Фергюсоном: всем уже наплевать

Бывший боец смешанного стиля Олег Тактаров сомневается, что поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном состоится.

«Поединок Тони — Хабиб? Всем уже наплевать. Спрашиваете про фантастику. Спросите, когда мы полетим на Марс, встретимся с новой галактикой... Это более реально, чем шестой бой... Тони — сумасшедший мексиканец, поэтому его все боятся. Он будет драться до последнего», — сказал Тактаров в эфире в Instagram.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее чемпион Европы по боевому самбо Алберт Шангараев поделился мнением об отмене поединка Нурмагомедова с Фергюсоном.