Чемпион Европы по боевому самбо: не думаю, что Нурмагомедов испугался Фергюсона

Чемпион Европы по боевому самбо Алберт Шангараев поделился мнением об отмене поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

«Про Хабиба много что говорят. А что говорить? Отличный боец, давно всё уже доказал. Что бы про него ни говорили, он всё показал своими боями. А так, чем больше переносится бой, тем больше они денег заработают. Думаю, обстановка в мире с коронавирусом успокоится и бой Хабиба с Тони состоится», — приводит слова спортсмена ТНВ.

Он также считает, что у соперников равные шансы на победу и зрители увидят интересный бой.

«Почему Хабиб не вернулся в Америку? Насколько понимаю, в это время его уже не пускали туда. Надо было разрешение брать чуть ли не у президента. Хабиб так говорит. Может, они не хотели, чтобы бой был закрытым, без зрителей. Не думаю, что Хабиб испугался Фергюсона», — заявил Шангараев.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как стоит относиться к критике.