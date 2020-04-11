Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, как стоит относиться к критике.

«Только упорный труд и самоотдача, и понимание того, что результат даёт только Всевышний. Если чего-то добился, не удивляйся критике, относись к этому спокойно и с пониманием, а вообще будет идеально, если из этой критики ты возьмёшь плюсы, а минусы просто отпустишь», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Он также подчеркнул, что даже величайшие личности в мировой истории всегда обсуждались кем-то со стороны.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее комментатор Василий Уткин ответил на призыв извиниться перед Нурмагомедовым.