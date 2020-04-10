Уткин ответил на призыв извиниться перед Нурмагомедовым

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на призыв принести свои извинения перед чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым за свои высказывая после снятия бойца с турнира UFC 249.

В своём Twitter Уткин опубликовал скриншот призыва одного из подписчиков, который сопроводил своим ответом: «Вот не знаю, как дальше жить. Напишите, кто уверен, что меня знает, парню, что мне очень неловко за то, что живу на свете. Мне не поверит. Спасибо. От души».

Уткин, комментируя решение Нурмагомедова сняться с турнира UFC 249, в рамках которого он должен был провести бой с Тони Фергюсоном, отметил, что в его словах масса слабых сторон и что он стал думать о нём хуже.

В итоге турнир, с которого прежде снялся Нурмагомедов, был вовсе отменён, несмотря на попытку UFC провести его согласно плану.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова с иронией отреагировал на отмену турнира UFC 249.