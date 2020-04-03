Уткин признался, что стал думать хуже о Нурмагомедове

Известный спортивный журналист Василий Уткин заявил, что ситуация с отменой боя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном изменила его отношение к российскому спортсмену.

«Хабиб и его семья определяют свои риски, в том числе и риски здоровья. Они распространяются не только на бой, но и на риски карантина, на что угодно. Человек в своём праве. Но можно ведь объяснять свои действия нормально. Хабиб об этом даже не подумал. Я стал хуже думать о Нурмагомедове вследствие всей этой истории», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он также выразил презрение к людям, которые угрожали журналисту Александру Лютикову после слов о Нурмагомедове. Кроме того, он подчеркнул, что в высказываниях Нурмагомедова есть мало слабых сторон, а его бой был бы единственным спортивным событием в мире спорта, которое дало бы людям надежду.

«Отказ Хабиба, мне кажется, полон непонимания и нуля внимания к тому, какое значение имел бы этот поединок. Он отказался по существенным причинам. Но все эти причины были преодолены для организации боя. Наверное, стоило и ему попытаться преодолеть их», — заявил Уткин.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Таким образом, их бой отменяется уже в пятый раз с 2015 года.

Ранее Нурмагомедов ответил людям, которые предлагали ему воспользоваться частным самолётом, чтобы улететь из страны на бой с Фергюсоном.