Хрюнов дал совет главе UFC уважительнее относиться к Нурмагомедову
- АГН «Москва»
«Я советую Уайту уважительнее относиться к безусловному лидеру своего промоушена Хабибу Нурмагомедову и не строить интриги вокруг совершенно правильно принятых им решений», — цитирует Хрюнова РИА Новости.
1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.
6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выразил мнение, что в будущем Нурмагомедов и Конор Макгрегор подружатся.