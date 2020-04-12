Хрюнов дал совет главе UFC уважительнее относиться к Нурмагомедову

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Промоутер Владимир Хрюнов посоветовал президенту Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту уважительнее относиться к обладателю титула организации в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.
Хрюнов дал совет главе UFC уважительнее относиться к Нурмагомедову
  • АГН «Москва»

«Я советую Уайту уважительнее относиться к безусловному лидеру своего промоушена Хабибу Нурмагомедову и не строить интриги вокруг совершенно правильно принятых им решений», — цитирует Хрюнова РИА Новости.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Тони Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. 

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выразил мнение, что в будущем Нурмагомедов и Конор Макгрегор подружатся.

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