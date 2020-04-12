Нурмагомедов намекнул на сроки следующего боя

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может провести следующий поединок в сентябре.
Нурмагомедов намекнул на сроки следующего боя
  • Reuters

«А ведь до сентября не так уж и далеко, хотя самому с трудом верится, что всё закончится к сентябрю. Но всё же один серьёзный человек сказал, что в мирное время нужно готовиться к войне. А как ваши дни проходят?» — написал Нурмагомедов в Instagram.

Российский боец должен был драться с американцем Тони Фергюсоном на UFC 249, который был запланирован на 18 апреля. Однако турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.

Ранее Хрюнов дал совет главе UFC уважительнее относиться к Нурмагомедову.

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