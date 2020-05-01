В порядке очереди: почему Макгрегор не заслуживает реванша с Нурмагомедовым в 2020 году

Возможность проведения второго поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором снова стала одной из самых обсуждаемых тем в мире смешанных единоборств. Идею организовать реванш между россиянином и ирландцем поддержал боец Bare Knuckle FC Артём Лобов, а президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт назвал этот бой самым ожидаемым на данный момент. Тем не менее сейчас есть спортсмены, которые в большей мере заслуживают права сразиться за титул чемпиона в лёгком весе.

Противостояние Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора вновь оказалось в центре внимания. За последние дни несколько представителей ММА-сообщества прямо или косвенно заявили, что были бы не против увидеть повторную дуэль легковесов в обозримом будущем. Причём в обсуждении возможного реванша поучаствовали не только представители обоих лагерей, но и руководство Абсолютного бойцовского чемпионата в лице Даны Уайта. Президент промоушена рассказал, что ирландец горит желанием вновь встретиться с россиянином в октагоне, и отметил, что сам мечтает понаблюдать за этой схваткой.

Новый импульс обсуждению организации реванша придал срыв боя между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Сначала россиянин не смог выступить на запланированном на 18 апреля турнире UFC 249, а затем — и на перенесённом на 9 мая соревновании. В результате на замену чемпиону вышел Джастин Гэтжи, получивший право поспорить за звание первого претендента на пояс.

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Поначалу казалось, что теперь у любителей ММА не должно возникнуть никаких вопросов относительно определения будущего оппонента Нурмагомедова. Битва между Фергюсоном и Гэтжи должна была определить имя обладателя временного титула и претендента на звание абсолютного чемпиона и, следовательно, исключить возможные разговоры о других соискателях трофея. Но вместо этого в прессе с новой силой разгорелось обсуждение возможного реванша с Макгрегором.

Сначала менеджер чемпиона UFC Али Абдель-Азиз не исключил, что Нурмагомедов может сразиться с Макгрегором в том случае, если его отец примет такое решение. А затем партнёр ирландца по команде Артём Лобов призвал Хабиба подраться с Конором в ближайшее время. По словам бойца Bare Knuckle, после очной дуэли Фергюсону и Гэтжи понадобится около года на восстановление, а в это время россиянин вполне мог бы помериться силами с ирландцем.

Несомненно, Лобов сильно преувеличил продолжительность периода реабилитации Тони и Джастина, которые явно сумеют прийти в себя к осени, чтобы ещё раз войти в клетку в 2020-м. С учётом того, что до конца года Хабиб успеет провести максимум один бой (вряд ли чемпион станет торопить события), он сможет встретиться либо с обладателем временного титула, либо с Конором.

С Лобовым можно согласиться в том, что Макгрегор уже вошёл в историю смешанных единоборств и может требовать от руководства UFC биться с кем пожелает. Но в данном случае Уайту не стоит идти на поводу у звезды и оставлять не у дел победителя схватки Фергюсон — Гэтжи. Причём не только исходя из морально-этических соображений, но и руководствуясь спортивными принципами.

Фергюсон и Гэтжи совершили смелый поступок, согласившись провести поединок в разгар пандемии коронавируса. Спортсмены не побоялись не только поставить на кон здоровье ради возможности сразиться с Нурмагомедовым, но и предстать в октагоне в неидеальной форме. Вряд ли в условиях карантина можно подойти к схватке готовым на все 100%, что лишь увеличивает риск потерпеть неожиданное поражение. В первую очередь это относится к Тони, который рискует серией из 12 побед подряд.

Оба бойца проявили огромную лояльность к промоушену и с большой долей вероятности помогут ему обеспечить если не рекордную, то большую прибыль от продажи платных трансляций. В условиях пандемии болельщики не могут наблюдать за другими спортивными мероприятиями и вряд ли упустят возможность посмотреть турнир крупнейшего ММА-промоушена планеты. А присутствие в карде таких звёзд, как Фергюсон и Гэтжи, лишь увеличивает уровень ажиотажа.

В данной ситуации позволить Макгрегору получить бой за титул раньше Фергюсона или Гэтжи — значит в очередной раз поставить популярность выше спортивных заслуг и обесценить значение временного чемпионства. Да, ранее UFC уже позволял себе подобное, но промоушену вряд ли стоит делать это вновь. Особенно с учётом того, что пострадавшим был Тони. В апреле 2018-го он травмировал колено менее чем за неделю до боя с Нурмагомедовым и был лишён как пояса, так и звания первого претендента. Причём тогда его место занял как раз Конор, вернувшийся в ММА после встречи с Флойдом Мейвезером.

Но если тогда Макгрегор имел в активе победы над Нейтом Диасом и Эдди Альваресом и оставался непобеждённым в лёгком весе в UFC, то сейчас всё изменилось. Несмотря на яркое представление в битве с Дональдом Серроне, на данный момент он не заслуживает права биться за пояс. Пусть ирландец и взял верх над прославленным легковесом, но это не перевешивает заслуги обоих американцев. В случае победы на UFC 249 беспроигрышная серия Тони составит 13 поединков, а Джастина — четыре.

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Чтобы считаться полноправным претендентом, Макгрегору необходимо выиграть как минимум один бой над представителем элиты лёгкого веса. В то время как Нурмагомедов будет готовиться к встрече с временным чемпионом, ирландец вполне может сразиться с Дастином Порье либо Чарльзом Оливейрой. И американец, и бразилец выражали заинтересованность в дуэли, поэтому проблем с организацией возникнуть не должно.

Подобный вариант был бы максимально справедливым и в перспективе позволил бы Макгрегору вновь подраться за пояс. Не стоит сомневаться, что ему по силам как второй раз в карьере расправиться с Порье, так и взять верх над Оливейрой, имеющим серьёзные пробелы в ударной технике. За это время Нурмагомедов мог бы провести третью защиту титула и позволить Уайту устроить реванш.

В 2021 году повторная дуэль между Нурмагомедовым и Макгрегором имела бы не только гораздо больше смысла, но и вызвала бы гораздо больший ажиотаж среди фанатов. На кону стояли бы не только 30-я победа россиянина в профессиональной карьере, но и рекорд по числу защит титула в лёгком весе. В случае успеха он бы в четвёртый раз отстоял звание и обошёл по этому показателю Би Джей Пенна, Фрэнки Эдгара и Бенсона Хендерсона.

Что касается ирландца, то триумф над Порье или Оливейрой укрепил бы его позиции в дивизионе и не позволил бы сомневаться в его статусе. Если сейчас многие скептически относятся к его перспективам в сражении с Нурмагомедовым, то ещё одна яркая победа могла бы изменить мнение общественности. Не стоит сомневаться, что внимание болельщиков к реваншу будет колоссальным, но в случае наличия уверенности в силах Макгрегора оно может стать запредельным. В таком случае UFC практически гарантированно сможет продать более 3 млн платных трансляций, о чём Уайт мечтал ещё в октябре 2018-го.