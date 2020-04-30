Глава UFC хотел бы увидеть бой-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт выразил мнение, что хотел бы увидеть повторный поединок между российским чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим обладателем титулов в двух дивизионах Конором Макгрегором.

Как сообщает Fansided, Уайт, отвечая на вопрос о самом ожидаемом бое-реванше, признался, что хотел бы вновь увидеть сражение между Нурмагомедовым и Макгрегором.

«Я бы сказал, Хабиб — Конор. Конор невероятно хочет этого реванша, да и мне хотелось бы его увидеть», — заявил Уайт.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде и в первый раз защитил титул чемпиона в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов заявил, что находился в своей лучшей форме перед несостоявшимся поединком с американцем Тони Фергюсоном.