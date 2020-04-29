Менеджер Нурмагомедова о возможном реванше с Макгрегором: как захочет отец Хабиба, так и будет

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, ответил на вопрос о возможном реванше с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.
Менеджер Нурмагомедова о возможном реванше с Макгрегором: как захочет отец Хабиба, так и будет
  • Reuters

«Хабиб всегда будет честен с соперниками. Он никогда не пропустит претендента номер один ради денег. Я обещаю. Если вы претендент номер один, то Нурмагомедов даст вам шанс. Но реванш с Конором имеет большой смысл в финансовом плане», — цитирует менеджера MMA Junkie.

Он отметил, что его клиент может заработать за этот бой $50 млн, но при этом голос самого спортсмена по поводу необходимости реванша не будет решающим.

Его отец — босс, и как захочет его отец, так и будет. Если его отец проснётся утром и скажет: «Ребята, готовьтесь, мы сражаемся с Конором», то мы будем с ним драться», — добавил Абдель-Азиз.

Первый бой Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее Нурмагомедов призвал дагестанцев беречь близких и оставаться дома.

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