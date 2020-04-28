Нурмагомедов призвал дагестанцев беречь близких и оставаться дома

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, отец которого ранее был госпитализирован с пневмонией, заявил о необходимости соблюдения правил карантина в период пандемии коронавируса.

В своём аккаунте в Instagram спортсмен написал обращение ко всем дагестанцам, а также тем, кто его знает.

«Многие надеялись, что беда обойдёт наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако наша халатность в отношении советов и просьб врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжёлое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, — отметил Нурмагомедов.

По мнению Нурмагомедова, болезнь смертельно опасна, что многие уже прочувствовали на себе.

«Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды», — резюмировал боец.

Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова рассказал, кто принимает решения в команде чемпиона UFC.