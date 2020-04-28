Нурмагомедов призвал дагестанцев беречь близких и оставаться дома
- globallookpress.com
В своём аккаунте в Instagram спортсмен написал обращение ко всем дагестанцам, а также тем, кто его знает.
«Многие надеялись, что беда обойдёт наш дом, многие до сих пор не верят в серьёзность сложившейся ситуации. Однако наша халатность в отношении советов и просьб врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привели к высоким темпам распространения болезни, каждодневно усугубляя и без того тяжёлое положение, и это привело к тому, что наши больницы сегодня переполнены больными, — отметил Нурмагомедов.
По мнению Нурмагомедова, болезнь смертельно опасна, что многие уже прочувствовали на себе.
«Оставшись дома, мы сможем снизить нагрузку на врачей и больницы, и, может быть, своевременно проявленная нами осторожность станет причиной спасения чьих-то жизней. Берегите близких, не выпускайте их из дома без нужды», — резюмировал боец.
Ранее сообщалось, что менеджер Нурмагомедова рассказал, кто принимает решения в команде чемпиона UFC.