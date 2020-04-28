Менеджер Нурмагомедова рассказал, кто принимает решения в команде чемпиона UFC

Али Абдельазиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что решения в команде россиянина принимает его отец и тренер Абдулманап.

«Я не босс, и Хабиб не босс. Босс — отец Хабиба. То, что хочет Абдулманап, должно произойти. Если он проснётся утром и скажет: «Парни, мы дерёмся с Конором», то мы подерёмся с Макгрегором», — сказал Абдельазиз MMA Junkie.

Следующим соперником россиянина должен стать победитель противостояния американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, когда может состояться реванш с Макгрегором.