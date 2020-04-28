Менеджер Нурмагомедова рассказал, кто принимает решения в команде чемпиона UFC

Короткая ссылка
Али Абдельазиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил, что решения в команде россиянина принимает его отец и тренер Абдулманап.
Менеджер Нурмагомедова рассказал, кто принимает решения в команде чемпиона UFC
  • Reuters

«Я не босс, и Хабиб не босс. Босс — отец Хабиба. То, что хочет Абдулманап, должно произойти. Если он проснётся утром и скажет: «Парни, мы дерёмся с Конором», то мы подерёмся с Макгрегором», — сказал Абдельазиз MMA Junkie.

Следующим соперником россиянина должен стать победитель противостояния американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. 

Ранее менеджер Нурмагомедова рассказал, когда может состояться реванш с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить