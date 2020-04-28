Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда может состояться реванш с Макгрегором

Али Абдельазиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

«Считаю, что Макгрегору-племяннику нужно сесть в уголке и позволить большим мальчикам Гэтжи и Фергюсону решить свои вопросы. Если вы считаете Нурмагомедова номером один, то Джастин и Тони занимают вторую и третью позиции, Конор — четвёртую. Ему примерно год ждать титульного боя. С финансовой точки зрения реванш с Конором имеет смысл. Это очень денежный бой. Думаю, что Хабиб сможет заработать порядка $50 млн», — цитирует Абдельазиза MMA Junkie.

Первый бой Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов может встретиться с Сен-Пьером перед реваншем с Макгрегором.