Нурмагомедов может встретиться с Сен-Пьером перед реваншем с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может провести поединок с Жоржем Сен-Пьером перед реваншем с Конором Макгрегором.
Нурмагомедов может встретиться с Сен-Пьером перед реваншем с Макгрегором
  • Reuters

«Макгрегор идёт четвёртым в рейтинге, так что ему, вероятно, придётся подождать ещё год для получения шанса на титульный бой. Я предполагаю, что Хабиб прежде проведёт бой с Сен-Пьером, а уж затем встретится с Макгрегором. Я действительно считаю это возможным. Но посмотрим, что случится», — приводит MMA Junkie слова менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.

38-летний Сен-Пьер последний раз выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе, победив Майкла Биспинга. До этого Сен-Пьер также не выступал четыре года.

Первый бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приёмом.

Ранее глава UFC рассказал, когда Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий бой.

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