Лобов считает, что Макгрегор может стать следующим соперником Нурмагомедова

Российско-ирландский боец Артём Лобов, выступающий в Bare Knuckle FC, выразил мнение, что Конор Макгрегор может провести поединок с действующим чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, пока победитель схватки между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи будет восстанавливаться.

«Давайте будем честными: бой Тони с Гэтжи будет жёстким. Им понадобится год для восстановления. За это время Хабиб может подраться с Конором», — заявил Лобов в эфире YouTube-канала The Schmo.

По мнению Лобова, повторный поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором привлёк бы огромное внимание ММА-аудитории. Кроме того, он добавил, что своими достижениями ирландец заслужил право вновь сразиться за пояс.

Ранее Али Абдель-Азиз, менеджер Нурмагомедова, ответил на вопрос о возможном реванше с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.