Нганну вышел на четвёртое место по числу нокаутов в истории UFC

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну вышел на четвёртое место по числу побед нокаутом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Фрэнсис Нганну одержал свою девятую победу нокаутом на турнире UFC 249, взяв верх над Жаирзиньо Розенстрайком. Для камерунца эта победа нокаутом стала девятой под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата. По этому показателю он сравнялся с Андреем Орловским и Стипе Миочичем.

Лидируют Кейн Веласкес, Жуниор Дос Сантос и Деррик Льюис, в активе которых по десять побед нокаутом.

Ранее сообщалось, что Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249.