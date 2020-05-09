Два титульных боя, сражение нокаутёров и битва королей джиу-джитсу: почему UFC 249 войдёт в историю и без Нурмагомедова

В ночь на 10 мая в американском городе Джексонвилл состоится турнир UFC 249, который станет первым крупным событием в мире спорта в период пандемии коронавируса. В главном поединке шоу сойдутся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, а победитель не только станет временным чемпионом в лёгком весе, но и получит право встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Не менее ярким должно стать сражение чемпиона в легчайшем весе Генри Сехудо и легенды дивизиона Доминика Круза, не выступавшего с декабря 2016 года. Также вечер обещает запомниться боем-реваншем между Энтони Петтисом и Дональдом Серроне, рубкой тяжеловесов-нокаутёров Фрэнсиса Нганну и Жаирзиньо Розенстрайка, а также схваткой королей джиу-джитсу Алексея Олейника и Фабрисио Вердума.

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи

Бой за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе

Главный поединок турнира UFC 249 обещает стать одним из самых зрелищных в 2020-м и вполне может замахнуться на звание «Бой года». Фергюсон и Гэтжи являются яркими ударниками и любят устраивать бескомпромиссную рубку в клетке. Достаточно вспомнить встречи Тони с Энтони Петтисом и Ландо Ваннатой, а также Джастина — с Дастином Порье и Майклом Джонсоном. Даже президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт не сомневается, что его соотечественники дадут жару и порадуют фанатов в период пандемии коронавируса.

Кроме того, ажиотаж вокруг поединка лишь усиливает тот факт, что его триумфатор станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова. Российский чемпион не смог выступить на шоу, но готов провести третью защиту титула уже в июле. В UFC Хабиб лишь раз дрался летом, в связи с чем подобные высказывания говорят о его повышенной мотивации. Ситуация с отказом от выступления вызвала шквал критики в его адрес, поэтому неудивительно, что спортсмен надеется как можно быстрее заставить недоброжелателей замолчать.

Фаворитом поединка за временный титул считается Фергюсон. В его пользу говорят как серия из 12 побед подряд, так и полноценный тренировочный лагерь. Да, перенос UFC 249 на три недели пошёл на пользу Гэтжи — ведь тот смог хоть немного подготовиться, — но вряд ли изменил соотношение сил. Тони обязан быть в лучшей форме, что может стать одним из решающих факторов.

При нынешних исходных данных присутствуют сомнения, что Джастин сможет в полной мере воспользоваться борцовскими навыками, которые требуют идеальной физической готовности. Возможно, у него и получится перевести Тони на канвас, но сможет ли он удержать его там — большой вопрос. Если нет, то андердогу придётся уповать на сокрушительный удар с правой, принёсший ему не одну победу. С учётом того, что Фергюсона нельзя назвать самым стойким атлетом, Гэтжи вполне может нанести ему первое поражение нокаутом.

Против Тони говорят также его не самая твёрдая челюсть и возраст. Представители лёгких весовых категорий редко остаются успешными по достижении 30 лет, что подтверждают примеры Би Джей Пенна, Эдди Альвареса и Жозе Алдо. Пока Фергюсону удаётся оставаться исключением из правила, но неожиданный мощный удар Гэтжи вполне может положить этому конец. Тем не менее в его арсенале достаточно трюков, чтобы измотать визави и взять верх в поздних раундах. Если Эль Кукуй выдержит стартовый напор, то одержит 13-ю победу и станет первым двукратным временным чемпионом в истории UFC.

Генри Сехудо — Доминик Круз

Бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Во втором по значимости поединке UFC 249 сойдутся представители легчайшего веса — действующий обладатель титула Генри Сехудо и двукратный чемпион Доминик Круз. На бумаге именно эта схватка вправе считаться самой громкой и ожидаемой на турнире, если бы не одно но. Дело в претенденте, который последний раз появлялся в октагоне в декабре 2016 года.

В целом подбор соперников для очередной защиты Сехудо больше походил на фарс. Изначально им был назван экс-чемпион в полулёгком весе Жозе Алдо, имевший в пассиве серию из двух поражений подряд. И это при том, что в клетку были готовы войти россиянин Пётр Ян и бразилец Марлон Мораес. А после того, как Алдо был вынужден сняться, его место занял Круз. Да, в его пассиве значится на одну неудачу меньше, но ввиду колоссального простоя его перспективы в битве кажутся более чем туманными.

Да, Доминик наверняка ещё не до конца растратил мастерство и способен продемонстрировать изумительное владение ногами в клетке, но этого явно мало. Последние три года он работал комментатором, в то время как Сехудо регулярно бился и побеждал сильнейших. Именно он прервал рекордную беспроигрышную серию Деметриуса Джонсона и сокрушил Ти Джея Диллашоу, с которым тот же Доминик провёл в своё время очень равный пятираундовый поединок. Несомненно, возвращение легенды легчайшего веса является знаковым событием, но может обернуться огромным разочарованием. Вполне возможно, что схватка закончится унижением прославленного ветерана и подведёт черту под его карьерой.

Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк

Если в поединке Сехудо — Круз вряд ли стоит ожидать нокаута, то эта дуэль просто обязана завершиться раньше положенного срока. Как минимум потому, что в ней сойдутся одни из самых ярких панчеров тяжёлого дивизиона на данный момент. Так, девять из десяти побед в карьере были одержаны Розенстрайком с помощью тяжелейших ударов, а Нганну хоть и имеет немного меньший процент (10 из 14), но всегда выигрывал досрочно. В оставшихся четырёх случаях он брал верх с помощью сдачи.

Если верить букмекерам, то Нганну считается фаворитом, что вполне обоснованно. За него говорят как гораздо больший опыт, так и преимущество в антропометрии. Несмотря на одинаковый рост, в размахе рук он превосходит Жаирзиньо на 13 см. Суринамец будет вынужден идти на сближение, что лишь увеличит риск оказаться на полу. Кроме того, на шансах Розенстрайка наверняка сказалась декабрьская битва с Алистером Оверимом. Ему пришлось провести в октагоне с голландцем почти всё отведенное время — пять раундов, в то время как Фрэнсису в декабре 2017-го хватило 102 секунд, чтобы заставить того капитулировать.

С учётом пандемии коронавируса ситуация в тяжёлой категории окончательно запуталась, а третий бой Стипе Миочича с Дэниелом Кормье был перенесён на неопределённый срок. Но успех в грядущей схватке уж точно приблизит одного из бойцов к титулу. По большому счёту, на пути Нганну или Розенстрайка останется лишь Кёртис Блэйдс, имеющий в активе успешную серию из трёх боёв.

Энтони Петтис — Дональд Серроне

Данная схватка представляет особый интерес для фанатов смешанных единоборств со стажем, ведь является долгожданным реваншем. В январе 2013 года Петтис и Серроне спорили за право получить звание претендента на титул в лёгком весе, которым на тот момент владел Бенсон Хендерсон. Тогда Энтони продемонстрировал, что не зря владеет чёрным поясом по тхэквондо, и сокрушительным ударом по корпусу отправил визави на землю. Впоследствии он стал чемпионом и провёл две успешные защиты.

С того момента в карьере обоих бойцов не было серьёзных достижений. После потери титула Петтис проиграл семь из 11 боёв и из суперзвезды ММА превратился в середняка, известного однобокостью и отсутствием силы воли. Серроне же хоть и одержал 17 побед при девяти поражениях, но чемпионом так и не стал. И это несмотря на то, что в UFC к нему относились более чем лояльно из-за его готовности ответить на вызов в любой момент. В ключевые моменты Дональд терпел фиаско и давал повод экспертам рассуждать о наличии у него проблем с психологической устойчивостью.

Несмотря на все имеющиеся минусы, ответный поединок между Петтисом и Серроне обещает стать ярким зрелищем, способным войти в число лучших в 2020 году. Спортсмены вряд ли решат бороться в партере, а схлестнутся в стойке, что так нравится болельщикам. Примечательно и то, что битва пройдёт в полусреднем весе, где у более долговязого Ковбоя может быть небольшое преимущество. Однако Шоутайм уже доказал, что иногда способен блистать и в дивизионе до 77 кг, о чём говорит результат его дуэли со Стивеном Томпсоном.

Алексей Олейник — Фабрисио Вердум

Как и битва Петтиса с Серроне, сражение Олейника с Вердумом имело все основания для включения в основной кард UFC 249. Но из-за огромного количества ярких бойцов матчмейкеры решили равномерно распределить знаковые противостояния по всей программе, поэтому оба боя оказались на разогреве. Однако этот факт вряд ли скажется на уровне ожидания фанатов, ведь им предстоит увидеть настоящий мастер-класс по борьбе в партере.

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На данный момент Олейника и Вердума можно смело называть одними из главных специалистов по бразильскому джиу-джитсу в UFC. Оба имеют чёрные пояса и огромное число побед болевыми и удушающими приёмами. Так, россиянин 46 раз заставлял сдаваться противников, причём зачастую делал это с помощью фирменного удушения Эзекиел. Фабрисио заканчивал свои бои досрочно в четыре раза реже, но при этом брал качеством. В числе «жертв» бразильца значатся легендарные Антони Родриго Ногейра, Алистер Оверим и Кейн Веласкес, а также оба брата Емельяненко. Причём для Фёдора то поражение стало первым за почти десять лет.

Для Вердума этот поединок станет первым с марта 2018-го. В последнем бое он уступил Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за применение запрещённых препаратов. На данный момент Фабрисио уже 42 года (как и Олейнику, к слову), поэтому его физическая форма в дуэли с Алексеем вызывает много вопросов. Но в пользу бразильца говорят не только его мастерство в джиу-джитсу, но и отличные навыки в ударной технике. Во второй половине 2010-х он заметно прибавил в стойке и мог на равных конкурировать с топ-атлетами UFC. Если Олейнику удастся пережить штурм и перевести схватку на настил, у него появятся шансы.