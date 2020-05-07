Фергюсон жёстко отреагировал на критику за проведение внеплановой весогонки

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон отреагировал на слова людей, критиковавших его за проведение внеплановой сгонки веса в преддверии перенесённого турнира UFC 249, который изначально должен был состояться 18 апреля.

«Эти ребята ни черта не понимают. Я буду с вами откровенен. Они никогда не боролись, не занимались спортом, но высказывают своё мнение», — цитирует Фергюсона MMAJunkie.

При этом американский боец признался, что этот процесс дался ему очень нелегко. По его словам, в тот момент рядом с ним не было диетолога, вследствие чего весогонка была затруднена.

В главном поединке турнира UFC 249 Фергюсон сразится с Джастином Гэтжи за временный пояс в лёгком весе и право сразиться с абсолютным чемпионом в лице Хабиба Нурмагомедова.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда будет готов к следующему бою.