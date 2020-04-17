Без Макгрегора и Джонса: почему кард турнира — преемника UFC 249 будет не самым звёздным в истории

Несмотря на пандемию коронавируса, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата намерено провести следующий турнир уже 9 мая. При этом, согласно данным СМИ, его состав участников обещает стать одним из самых сильных в истории даже несмотря на отсутствие Хабиба Нурмагомедова. Справедливо ли считать грядущее шоу самым ожидаемым в истории ММА — в материале RT.

Абсолютный бойцовский чемпионат продолжает отчаянно работать над идеей организовать шоу во время пандемии коронавируса. После неудачной попытки устроить UFC 249 в индейской резервации в Калифорнии 18 апреля, Дана Уайт и компания сосредоточились на новой дате. На данный момент американские СМИ сообщают, что мероприятие планируют провести 9 мая, а состав участников обещает стать одним из самых звёздных в истории смешанных единоборств.

По информации портала MMA Junkie, следующий турнир UFC будет включать в себя 12 поединков, три из которых станут титульными. Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи поспорят за звание временного чемпиона в лёгком весе, а следовательно, и будущего соперника Хабиба Нурмагомедова. Генри Сехудо будет защищать титул в легчайшей категории в дуэли с Домиником Крусом, а Аманда Нуньес сразится с Фелисией Спенсер за пояс в полулёгком весе.

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Даже если бы матчмейкеры укомплектовали остаток карда спортсменами средней руки и подающими большие надежды новичками, турнир всё равно был бы обречён на успех и стал одним из знаковых в истории смешанных единоборств. Хотя бы потому, что ранее промоушен лишь трижды устраивал мероприятия с тремя сражениями за чемпионство. Впервые это произошло в ноябре 2016 года на первом шоу в Нью-Йорке, завершившемся битвой между Конором Макгрегором и Эдди Альваресом. Год спустя подобное вновь повторилось в «Мэдисон-сквер-гарден», только в главном бою сошлись Жорж Сен-Пьер и Майкл Биспинг, а в декабре 2019-го событие такого калибра впервые прошло за пределами Большого яблока. UFC 245 порадовал фанатов ММА из Лас-Вегаса, а закрывали его Камару Усман и Колби Ковингтон.

Но, судя по всему, Уайт всерьёз поставил перед собой задачу шокировать количеством громких имён и заставить всех без исключения поклонников смешанных единоборств купить платную трансляцию. Ведь на запланированном на май турнире также должны выступить экс-чемпион Энтони Петтис и известный легковес Дональд Серроне, звёзды тяжёлого веса Фрэнсис Нганну и Жаирзиньо Розенстрайк, а также бывшие соперники Забита Магомедшарипова — бескомпромиссные Джереми Стивенс и Келвин Каттар.

Особо стоит обратить внимание на то, что ранее ни один из турниров UFC с тремя титульными боями не обходился без участия россиян. В 2016 году на разогреве выступал сам Нурмагомедов, а на других двух турнирах —Алексей Олейник и Пётр Ян. В этот раз промоушен также не забыл про отечественных поклонников и вновь пригласил тяжеловеса выступить в предварительном карде. При этом в оппоненты Алексею был определён бывший чемпион Фабрисио Вердум. Правда, легендарный бразилец больше известен тем, что в 2010-м нанёс Фёдору Емельяненко его первое поражение за почти десять лет.

Грядущий турнир отличает тот факт, что у него практически нет слабых мест. Организаторы решили уместить в него почти всех главных звёзд, которые должны были войти в клетку в период с конца марта по конец апреля, но из-за пандемии коронавируса не смогли осуществить задуманное. Не хватает разве что экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли, ожидавшего битвы с Леоном Эдвардсом, да нескольких россиян, готовившихся войти в октагон 18 апреля.

Тем не менее, для полноты картины Уайту стоило заявить на турнир одну из своих суперзвёзд, и тем самым гарантировать грядущему шоу звание самого статусного в истории. Да, Нуньес и Сехудо в настоящее время владеют чемпионскими поясами и являются одними из лучших представителей своих дивизионов за всё время существования ММА, но их выступления не вызывают ажиотажа у публики. Конечно, Аманда причастна к успешным 196-му и 207-му турнирам, но это вряд ли было сугубо её заслугой. Так, в первом случае в главном бою бились Конор Макгрегор и Нейт Диаз, а во втором внимание было приковано к её визави Ронде Раузи.

Что касается Фергюсона, несмотря на то, что его называют самым опасным соперником Нурмагомедова, полноценной суперзвездой его считать нельзя. За свою карьеру он лишь трижды возглавлял мероприятия UFC, причём лишь один из турниров был номерным. В июле 2017-го Тони встретился с Кевином Ли в сражении за временный пояс на UFC 216 и взял верх. Но назвать его финансово успешным нельзя, ведь в мире было продано лишь 200 тыс. платных трансляций (по версии Tapology).

Тем примечательнее, что за свою менее чем трёхлетнюю карьеру в UFC Гэтжи чаще оказывался на вершине карда. За этот период он пять раз бился в главных схватках и больше Фергюсона знает, каково быть лицом шоу. Но несмотря на это, Джастин по-прежнему остаётся малоизвестным бойцом для широкой публики. Многие неискушённые фанаты ММА до сих пор не знают его в лицо и лишь слышали о его ярких противостояниях с Дастином Порье и Эдди Альваресом. Таким образом, Уайт уповает на то, что в условиях пандемии болельщики всё равно купят трансляцию, а турнир станет прибыльным даже в отсутствии одного из флагманов промоушена.

Стоит отметить, что план Уайта имеет право на жизнь. Изголодавшиеся по шоу зрители наверняка с удовольствием посмотрели бы турнир и с гораздо менее представительным составом участников, поэтому прибыль практически гарантирована. Но если Дана действительно надеется сорвать куш, то ему необходимо выложить на стол хотя бы один из своих тузов. Несомненно, самым правильным было бы решить вопрос с приездом Нурмагомедова и организовать его встречу с Фергюсоном, но сейчас это уже кажется неисполнимым. Не только из-за закрытых границ, но и из-за наступающего Рамадана.

Однако в обойме есть ещё несколько человек, обладающих если не более высоким статусом, то как минимум сравнимых с Нурмагомедовым. В первую очередь это касается Макгрегора и Джона Джонса. Если ирландец остаётся самым популярным бойцом в мире, то американец — лучшим вне зависимости от весовых категорий, каждый новый поединок которого вызывает огромный ажиотаж. Присутствие одного из них стало бы вишенкой на торте и помогло бы преемнику UFC 249 побить все рекорды по продажам PPV.

Также серьёзным усилением стало бы выступление Хорхе Масвидаля. За последний год тот превратился в суперзвезду и способен приносить промоушену огромные деньги. Он вполне мог бы подтвердить это в мае, а помочь ему способен Камару Усман. Нигериец — один из самых доминирующих чемпионов, а значит их противостояние определённо вызвало бы внимание аудитории. Кроме того, достойным завершением перенасыщенного звёздами турнира логично было бы сделать заключительный бой в трилогии между Стипе Миочичем и Дэниелом Кормье. Сражение тяжеловесов уже стало культовым, а третья встреча — одной из самых ожидаемых в 2020-м.

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Тем менее, в данной истории главной фигурой являются не сами атлеты, а президент Абсолютного бойцовского чемпионата. В отличие от многих своих коллег, Уайт демонстрирует невероятную настойчивость в попытке организовать соревнования в тяжелейших условиях. Несомненно, не стоит отрицать, что его интересы могут быть в первую очередь меркантильными и заключаться в попытке заработать баснословные деньги на лишённых альтернативы болельщиках. Но его самоотверженность в данном вопросе не может не подкупать.

Уайт вполне мог отказаться от идеи проведения шоу в период пандемии и спокойно ждать окончания карантина. В отличие от футбольных клубов, он не обязан выплачивать своим бойцам зарплату, ведь их гонорар завязан на выступлениях на турнирах. Формула «нет боёв — нет денег» фактически развязывала руки Дане и давала ему возможность не волноваться относительно возможного сокращения зарплат или необходимости во что бы то ни стало зарабатывать деньги на мероприятиях.

Тем не менее, глава UFC не сидит сложа руки, а пытается всеми силами подарить фанатам зрелище. Причём ради этого он готов идти на такие беспрецедентные и неожиданные шаги, как обустройство собственного «бойцовского острова» или проведение шоу в казино, расположенном в индейской резервации. Но если в предыдущий раз у промоушена не получилось воплотить задуманное в жизнь, то на этот раз Уайт наверняка учёл ошибки.