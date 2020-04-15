Сен-Пьер: хотел встретиться с Нурмагомедовым, но в UFC не захотели рисковать

Легендарный канадский боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер признался, что хотел бы встретиться в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе — россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб — лучший боец в мире, я хотел с ним встретиться ради фанатов. Хабиб тоже этого хотел. Но руководство UFC не хотело рисковать чемпионством Хабиба. Их можно понять, они могут многое потерять», — приводит слова Сен-Пьера ESPN.

По мнению бойца, это связано с тем, что в случае проведения титульного поединка и его победы в нём он бы сделал пояс чемпиона вакантным, что не устраивает компанию. По этой причине Сен-Пьер бы хотел, чтобы бой с Нурмагомедовым не был титульным.

«Мне приятно, поскольку во мне видели угрозу для Хабиба. Они наверняка организовали бы бой, если бы были уверены, что я проиграю. А с Даной Уайтом про возобновление карьеры я даже не говорил», — сказал Сен-Пьер.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в MMA. Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. За свою карьеру он выиграл 26 боёв и дважды уступил своим соперникам.

Ранее Нурмагомедов показал, как разминался перед боем с Дастином Порье на UFC 242.