Уайт намерен 9 мая провести турнир UFC 249 без участия Нурмагомедова

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что организация собирается провести ранее отменённый турнир UFC 249 со звёздным кардом.

По информации MMA Junkie со ссылкой на Уайта, турнир, как предполагается, состоится 9 мая.

Отмечается, что главным событием будет назначен бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который планировалось провести на UFC 249 18 апреля. При этом первоначально соперником Фергюсона должен был стать чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, который снялся из-за невозможности покинуть Россию в связи с коронавирусом.

Кроме того, на этом турнире планируются следующие поединки: Генри Сехудо — Доминик Круз, Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер, Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк, Дональд Серроне — Энтони Петтис, Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум и другие бои.

Ранее сообщалось, что WWE разрешили проводить турниры во Флориде, а следующим может стать UFC.