Уайт намерен 9 мая провести турнир UFC 249 без участия Нурмагомедова
- Reuters
По информации MMA Junkie со ссылкой на Уайта, турнир, как предполагается, состоится 9 мая.
Отмечается, что главным событием будет назначен бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, который планировалось провести на UFC 249 18 апреля. При этом первоначально соперником Фергюсона должен был стать чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, который снялся из-за невозможности покинуть Россию в связи с коронавирусом.
Кроме того, на этом турнире планируются следующие поединки: Генри Сехудо — Доминик Круз, Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер, Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк, Дональд Серроне — Энтони Петтис, Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум и другие бои.
Ранее сообщалось, что WWE разрешили проводить турниры во Флориде, а следующим может стать UFC.