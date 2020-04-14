СМИ: WWE разрешили проводить турниры во Флориде, следующим может стать UFC

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Рестлинг-лиге World Wrestling Entertainment (WWE) разрешили проводить турниры без зрителей в американском штате Флорида.
СМИ: WWE разрешили проводить турниры во Флориде, следующим может стать UFC
  • © JB Autissier / Panoramic
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN. Турниры будут закрытыми для зрителей. WWE была признана «важным бизнесом» в штате. 

По информации портала, на очереди выдача разрешения для Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Вид спорта не конкретизируется, если мероприятие будет закрыто для публики», — заявил представитель правительства штата.

Практически все спортивные мероприятия в мире были приостановлены или отменены из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Мендес назвал желаемого соперника для Нурмагомедова.

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