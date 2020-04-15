Российский боец UFC Олейник подтвердил, что его бой с Вердумом может пройти 9 мая

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Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник подтвердил, что его поединок с бразильцем Фабрисиу Вердумом пройдёт на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который планируется провести 9 мая.
Российский боец UFC Олейник подтвердил, что его бой с Вердумом может пройти 9 мая
  • globallookpress.com
  • © Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com

«Мой бой состоится в назначенную дату. Может быть, сместится на одну неделю. То есть я дерусь либо 9, либо 16 мая», — сказал Олейник в эфире «Матч ТВ».

По его словам, турнир может состояться в Неваде, Техасе или Флориде. Кроме того, он признался, что даже не думал об отмене поединка из-за ситуации с коронавирусом.

«Максимум только смещение на одну-три недели. У нас абсолютно спокойная ситуация во Флориде. Дерутся только два человека, именно столько заходят в клетку», — добавил Олейник.

В своём последнем бою Олейник одержал победу над американцем Морисом Грином. Всего на счету 42-летнего россиянина 58 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что Дана Уайт намерен 9 мая провести турнир UFC 249 без участия Хабиба Нурмагомедова.

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