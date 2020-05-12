Макгрегор посмеялся над фотографией Нурмагомедова в бане, но потом удалил пост

Короткая ссылка
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал фотографию действующего обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с партнёрами по команде в бане, однако позднее удалил сообщение.
Макгрегор посмеялся над фотографией Нурмагомедова в бане, но потом удалил пост
  • Reuters

«Да, обнять ноги. Обнять ноги и купаться в крошечных ваннах с группами мужчин, касаясь их ног», — подписал Макгрегор опубликованную в Twitter фотографию, на которой Нурмагомедов и его партнёры по команде отдыхают в бане. 

Ирландский боец выразил недоумение происходящим, однако позднее удалил сообщение.

За свою профессиональную карьеру Макгрегор провёл 26 поединков, в которых одержал 22 победы (20 — досрочно) и потерпел четыре поражения (все — сдачей).

Ранее Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны Макгрегора в социальных сетях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить