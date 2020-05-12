Макгрегор посмеялся над фотографией Нурмагомедова в бане, но потом удалил пост
- Reuters
«Да, обнять ноги. Обнять ноги и купаться в крошечных ваннах с группами мужчин, касаясь их ног», — подписал Макгрегор опубликованную в Twitter фотографию, на которой Нурмагомедов и его партнёры по команде отдыхают в бане.
Ирландский боец выразил недоумение происходящим, однако позднее удалил сообщение.
За свою профессиональную карьеру Макгрегор провёл 26 поединков, в которых одержал 22 победы (20 — досрочно) и потерпел четыре поражения (все — сдачей).
Ранее Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны Макгрегора в социальных сетях.