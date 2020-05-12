Макгрегор посмеялся над фотографией Нурмагомедова в бане, но потом удалил пост

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал фотографию действующего обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с партнёрами по команде в бане, однако позднее удалил сообщение.

«Да, обнять ноги. Обнять ноги и купаться в крошечных ваннах с группами мужчин, касаясь их ног», — подписал Макгрегор опубликованную в Twitter фотографию, на которой Нурмагомедов и его партнёры по команде отдыхают в бане.

Ирландский боец выразил недоумение происходящим, однако позднее удалил сообщение.

За свою профессиональную карьеру Макгрегор провёл 26 поединков, в которых одержал 22 победы (20 — досрочно) и потерпел четыре поражения (все — сдачей).

Ранее Нурмагомедов ответил на оскорбления со стороны Макгрегора в социальных сетях.