Нурмагомедов пошутил над Макгрегором

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посмеялся над заявлением экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора о том, что россиянин любит «обнимать ноги».
Нурмагомедов пошутил над Макгрегором
  • Reuters

«Тебе не нравятся ноги», — подписал Нурмагомедов фотографию, на которой запечатлён Макгрегор и ноги судьи Хёрба Дина. 

Стоит отметить, что Нурмагомедов опубликовал кадр из их поединка с Макгрегором, в котором россиянин взял верх с помощью удушающего приёма в четвёртом раунде. Фотография была сделана после того момента, как Конор сдался, а судья Хёрб Дин остановил бой.

Ранее Макгрегор посмеялся над фотографией Нурмагомедова в бане, но потом удалил пост. 

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