Нурмагомедов пошутил над Макгрегором
- Reuters
«Тебе не нравятся ноги», — подписал Нурмагомедов фотографию, на которой запечатлён Макгрегор и ноги судьи Хёрба Дина.
Стоит отметить, что Нурмагомедов опубликовал кадр из их поединка с Макгрегором, в котором россиянин взял верх с помощью удушающего приёма в четвёртом раунде. Фотография была сделана после того момента, как Конор сдался, а судья Хёрб Дин остановил бой.
You don’t like legs? pic.twitter.com/zt6C9hT8o6— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) May 12, 2020
Ранее Макгрегор посмеялся над фотографией Нурмагомедова в бане, но потом удалил пост.