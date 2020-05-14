Уайт: мои мысли сейчас с семьёй Нурмагомедовых

Президент UFC Дана Уайт выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, который находится в тяжёлом состоянии, и всей его семье.

«Абдулманап Нурмагомедов — это истинный представитель боевых искусств, который всегда придерживается принципов чести, достоинства и уважения. Все эти ценности он с самого раннего детства воспитывал и в своём сыне Хабибе Нурмагомедове», — приводит слова Уайта официальный сайт UFC.

Функционер также признался, что ему больно слышать о тяжёлом состоянии тренера. Уайт отметил, что все его мысли в настоящий момент находятся с больным, а также всей семьёй Нурмагомедовых.

Ранее в СМИ появилась информация, что Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы.