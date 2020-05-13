СМИ: Отец Нурмагомедова находится в коме в московском госпитале

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник из Дагестана, знакомый с ситуацией.

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его в Дагестане лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолёте, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают», — приводит издание слова источника.

Ранее двоюродный брат Нурмагомедова рассказал о состоянии отца российского чемпиона UFC.