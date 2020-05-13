Дагестанский комментатор рассказал о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова
Дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
- АГН «Москва»
- © Игорь Иванко
По словам Рабаданова, Нурмагомедов-старший в настоящий момент действительно находится в коме, сообщает «Чемпионат».
Ранее журналист Василий Уткин поддержал находящегося в тяжёлом состоянии отца Хабиба Нурмагомедова.
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