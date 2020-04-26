«Коронавирус пока не подтверждён»: сообщается о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова с подозрением на пневмонию

Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в Махачкале с пневмонией. Об этом рассказал комментатор и друг тренера Рамазан Рабаданов. По его словам, у отца Хабиба Нурмагомедова взяли анализы на коронавирус, их результат станет известен в воскресенье, 26 апреля. Также сообщается, что заболел двоюродный брат чемпиона UFC Шамиль Завуров.

Выходные принесли тревожные новости для всех любителей смешанных единоборств. В субботу днём, 25 апреля, СМИ сообщили о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Сам наставник, как утверждается, сказал журналистам, что в настоящий момент находится в больнице.

Подробности произошедшего позднее рассказал в своих социальных сетях комментатор и друг специалиста Рамазан Рабаданов. По словам мужчины, 57-летний Нурмагомедов около недели назад уехал в горы, где занимался облагораживанием участка для спортсменов и высаживанием деревьев.

«Заболел Абдулманап Магомедович. Почти успел обустроить парк, вывез мусор, посадил аллею из новых деревьев, поставил вдоль дорожек красивые скамейки, а вчера не пришёл в парк. Надеюсь, пневмония не сильно зацепит моего друга и он снова придёт в парк», — написал Рабаданов на своей странице в Instagram.

Комментатор рассказал, что по возвращении в Махачкалу Нурмагомедов-старший почувствовал себя плохо, в частности у него появился сильный кашель. Однако обращаться к врачам тренер поначалу не хотел, лишь в субботу родные уговорили его это сделать. Медики решили госпитализировать специалиста.

«Абдулманап лежит в Махачкале, во 2-й городской больнице. Заболел в горах. Два дня провёл на ногах, братья еле уговорили лечь в больницу. Пока коронавирус не подтверждён. Говорят, грипп. Никого не пускают к нему», — приводит слова Рабаданова «Чемпионат».

Чуть позже друг Нурмагомедова-старшего подтвердил, что в субботу у отца чемпиона UFC взяли анализы на COVID-19, результаты которых станут известны в воскресенье. Однако он выразил надежду, что у специалиста обычный грипп, поскольку в горах «короны» нет».

Пневмонию подозревают не только у Абдулманапа Нурмагомедова, но и у бойца MMA Шамиля Завурова, двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова.

«Шамиль Завуров тоже заболел, такие же подозрения. Но пока не знаю, госпитализирован он или нет. В команде могут быть ещё заболевшие спортсмены», — сказал Рабаданов.

Бывший обладатель чемпионского титула в российском промоушене M-1 Global, судя по фотографиям в социальных сетях, находился вместе с тренером в горах.

С пожеланиями скорейшего выздоровления к отцу Хабиба Нурмагомедова уже обратился победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров, который не так давно позволял себе жёсткие высказывания в адрес специалиста.

«Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову. Искренне за него переживаю. Надеюсь, что всё будет хорошо. Если есть телефон, то я позвоню ему. Поищу. Надеюсь, что быстро выздоровеет. Пошлю ему частичку здоровья. Главное — не нервничать», — сказал Тактаров в прямом эфире в Instagram.

Сам Хабиб пока никак не прокомментировал произошедшее и ничего не рассказал о состоянии здоровья своего отца. Однако всего неделю назад он выложил в социальных сетях трогательный пост о родителях, которых назвал «ключами от рая». А чуть раньше он назвал отца «опорой жизни».

«В это нелёгкое для всех нас время уделяйте внимание не только семье своей, но и родителям. Цените родителей, ведь те, у кого их уже нет, жалеют и отдали бы всё, что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая», — написал чемпион UFC, выложив фото отца.

В свою очередь, Абдулманап Магомедович всего несколько дней назад опубликовал фотографию со своими подопечными, в том числе с Хабибом, и порадовался, что в период карантина у них есть возможность заниматься дома.

«С этим составом двигаюсь 20 и 25 лет. Четверть века — это очень хорошая дата для истории. Сегодня тема — сидим дома. Наши болельщики ждут избиения Тони. Есть спасение, что успели оборудовать зал дома. Трудимся и развиваемся. Всем хорошего дня», — писал Нурмагомедов-старший.

К сожалению, текущие проблемы со здоровьем являются у тренера не первыми за последнее время. По информации ТАСС, в 2019 году специалист перенёс операцию на сердце.