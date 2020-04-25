Тактаров пожелал скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову
- АГН «Москва»
«Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову. Искренне за него переживаю. Надеюсь, что всё будет хорошо. Если есть телефон, то я позвоню ему. Поищу. Надеюсь, что быстро выздоровеет. Пошлю ему частичку здоровья. Главное — не нервничать», — сказал Тактаров в прямом эфире в Instagram.
57-летний Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с диагнозом «пневмония».
Ранее сообщалось, что у Абдулманапа Нурмагомедова пока не подтверждён коронавирус.