Тактаров пожелал скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров обратился к Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову. Искренне за него переживаю. Надеюсь, что всё будет хорошо. Если есть телефон, то я позвоню ему. Поищу. Надеюсь, что быстро выздоровеет. Пошлю ему частичку здоровья. Главное — не нервничать», — сказал Тактаров в прямом эфире в Instagram.

57-летний Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с диагнозом «пневмония».

Ранее сообщалось, что у Абдулманапа Нурмагомедова пока не подтверждён коронавирус.