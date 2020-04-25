Тактаров пожелал скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову

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Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров обратился к Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Тактаров пожелал скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову
  • АГН «Москва»

«Желаю здоровья Абдулманапу Нурмагомедову. Искренне за него переживаю. Надеюсь, что всё будет хорошо. Если есть телефон, то я позвоню ему. Поищу. Надеюсь, что быстро выздоровеет. Пошлю ему частичку здоровья. Главное — не нервничать», — сказал Тактаров в прямом эфире в Instagram.

57-летний Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы с диагнозом «пневмония».

Ранее сообщалось, что у Абдулманапа Нурмагомедова пока не подтверждён коронавирус.

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