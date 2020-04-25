У Адбулманапа Нурмагомедова пока не подтверждён коронавирус

Короткая ссылка
Известный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
У Адбулманапа Нурмагомедова пока не подтверждён коронавирус
  • РИА Новости

«Абдулманап лежит в Махачкале, во второй городской больнице. Заболел, находясь в горах. Два дня ходил на ногах, братья еле уговорили его лечь в больницу. Пока у него коронавирус не подтверждён. Говорят, что грипп. Никого к нему не пускают. Заболел также и чемпион мира Шамиль Завуров. Говорят, есть и другие больные спортсмены», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России. Помимо сына, наставник работает с рядом других бойцов UFC.

Ранее сообщалось, что отца Нурмагомедова диагностирована пневмония.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить