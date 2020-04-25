У Адбулманапа Нурмагомедова пока не подтверждён коронавирус

Известный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Абдулманап лежит в Махачкале, во второй городской больнице. Заболел, находясь в горах. Два дня ходил на ногах, братья еле уговорили его лечь в больницу. Пока у него коронавирус не подтверждён. Говорят, что грипп. Никого к нему не пускают. Заболел также и чемпион мира Шамиль Завуров. Говорят, есть и другие больные спортсмены», — цитирует Рабаданова «Чемпионат».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России. Помимо сына, наставник работает с рядом других бойцов UFC.

Ранее сообщалось, что отца Нурмагомедова диагностирована пневмония.