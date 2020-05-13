«У него было столько планов»: умер заразившийся коронавирусом наставник женской сборной России по борьбе Алиомаров

В возрасте 67 лет скончался главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров. У него был диагностирован коронавирус. Он возглавил национальную команду после нескольких лет успешной работы в Азербайджане и с ходу привёл девушек ко второму месту в общем зачёте на чемпионате мира и победе на чемпионате Европы. Под руководством специалиста девушки занимались подготовкой к Олимпийским играм в Токио.

Российский спорт понёс большую утрату из-за пандемии коронавируса. Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров скончался 13 мая в одной из больниц Дагестана. Ему было 67 лет.

Подробности смерти специалиста, готовившего спортсменок к Олимпийским играм в Токио, рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. По его словам, Алиомаров в последнее время чувствовал себя лучше, чем в момент госпитализации, но всё-таки не смог справиться с тяжёлой болезнью.

«С трудом верится, что всё это произошло. Чуть больше недели назад стало известно, что он госпитализирован. Несколько дней назад я узнал, что у него состояние стабильное, что он пошёл на поправку и чуть ли не к выписке готовился... Но... Глубочайшие соболезнования родным и близким Магомеда Алиомаровича, его семье и всей борцовской общественности», — приводит слова Мамиашвили пресс-служба ФСБР.

Глава федерации отметил большой вклад Алиомарова в развитие женской борьбы в России. Он также подчеркнул, что работа специалиста в национальной команде заряжала оптимизмом.

«Сказать, что это очень большая потеря для нас, — значит ничего не сказать. Магомед Алиомаров был ещё молодым мужчиной, и у него было столько энергии, столько планов, столько надежд. И те революционные преобразования, которые он сделал в женской борьбе, конечно же, вселяли в нас надежды. Но это всё настолько несравнимо с тем, что ушёл из жизни такой молодой человек, у которого есть семья, дети, внуки. Светлая память», — добавил Мамиашвили в беседе РИА Новости, комментируя уход наставника.

Алиомаров с детства был увлечён борьбой и уже в молодости начал готовить других спортсменов в родном Дагестане. В 1989 году в возрасте 37 лет он был удостоен звания «Заслуженный тренер РСФСР». В мире борьбы специалист прежде всего известен по работе с женской сборной Азербайджана, которую сумел поднять до лидирующих позиций. В 2009 году азербайджанские девушки одержали общекомандную победу на чемпионате мира, прервав продолжительную гегемонию японок. На Олимпийских играх в Лондоне представительницы Азербайджана Мария Стадник и Юлия Раткевич завоевали серебро и бронзу.

В 2012 году, после Олимпиады, Алиомаров покинул пост наставника азербайджанской команды и сосредоточился на работе вице-президентом в местной федерации борьбы. В феврале 2019 года он возглавил женскую сборную России, которая до этого долгое время не показывала высоких результатов: на чемпионате мира 2018 года девушки не выиграли ни одной медали из 40 возможных, а побед не одерживали с 2015-го.

Уже осенью на первенстве планеты в Нур-Султане случился прорыв. Российские девушки поднялись на второе место в общекомандном зачёте, а в медальную копилку сборной легли золото Натальи Воробьёвой и Инны Тражуковой, серебро Любови Овчаровой и бронзовые награды Ольги Хорошавцевой и Екатерины Полищук, которой к тому же досталась олимпийская лицензия. В феврале 2020-го женская сборная России одержала победу на чемпионате Европы, завоевав четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Чемпионка мира Инна Тражукова призналась, что была потрясена известием о кончине Алиомарова. Она отметила, что благодаря совместной с ним работе смогла добиться главного спортивного успеха в своей жизни. По её словам, тренер строил большие планы на Олимпиаду в Токио, перенесённую на 2021 год из-за коронавируса.

«Я только что узнала и нахожусь в шоке, в дрожь бросает. В это сложно поверить. Период работы с Алиомаровым стал самым успешным в моей спортивной карьере. Мы умели находить с ним общий язык, несмотря на то что наши взгляды относительно подготовки могли сильно отличаться. Он поверил в меня перед чемпионатом мира, и это подтолкнуло на качественные изменения в моей борьбе. Мне нравилось работать под его руководством. Его смерть — большая утрата для сборной. У нас уже была налажена работа, мы привыкли к его стилю руководства... Очень грустно», — призналась спортсменка.

Похороны Алиомарова состоялись в день смерти в его родном селе Тлярош в Дагестане. Соболезнования в связи с кончиной тренера выразила Федерация борьбы Азербайджана.