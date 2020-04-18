Чемпион мира по футболу, легендарный фотограф и известный судья: кто ещё в мире спорта стал жертвой COVID-19

В США скончался известный судья по боксу Эдди Коттон, у которого был диагностирован коронавирус. В Англии жертвой COVID-19 стал чемпион мира-1966 по футболу Норман Хантер. Также не стало легендарного фотографа Энтони Кауси, который сделал ряд культовых снимков с поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Вместе с тем многие спортсмены сумели оправиться от тяжелого заболевания. Так, в Италии выздоровел защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Смерть судьи и уход матери баскетболиста НБА

Мир спорта продолжает нести новые утраты в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В пятницу 17 апреля не стало чемпиона мира по футболу в составе сборной Англии 76-летнего Нормана Хантера. Для болельщиков «Лидса» центральный защитник был настоящей легендой. Воспитанник клуба провёл в составе «Павлинов» 14 лет. Лишь ближе к завершению карьеры Хантер перебрался в «Бристоль Сити». В составе «Лидса» Норман провёл суммарно 726 матчей. Вместе с командой дважды становился чемпионом Англии.

Со сборной Англии Хантер выиграл чемпионат мира в 1966-м, хотя и просидел весь турнир в запасе. Спустя два года он стал обладателем бронзовой медали Евро-1968. В матче за третье место англичане обыграли СССР — 2:0.

В США скончался известный рефери, обслуживавший боксёрские поединки, — Эдди Коттон. Среди самых крупных боёв, которые он судил, — встреча Леннокса Льюиса и Майка Тайсона в 2002-м и противостояние Владимира Кличко с Алексом Леапаи в 2014-м. В больнице бывший арбитр провёл десять дней и скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также не стало судьи из Нидерландов Кристиана Лейббрандта, ещё два месяца назад трудившегося на юниорском чемпионате мира по кёрлингу в Красноярске.

Кроме того, в США скончался известный спортивный фотограф Энтони Кауси. Он работал в издании New York Post с 1994 года, и через объектив его фотоаппарата прошло огромное количество спортивных событий. Например, он стал автором культовых фото с поединка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Кауси был госпитализирован с коронавирусом в конце марта, а 12-го апреля его жизнь оборвалась. Кауси было 48 лет, у него осталась жена и двое детей.

Ранее, 13-го апреля, из-за COVID-19 ушла из жизни Жаклин Таунс — мать баскетболиста клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса. Сообщается, что с болезнью она боролась более месяца. Страшный диагноз был также поставлен её супругу, но он сумел побороть болезнь.

«Джеки многое значила для многих людей – была женой, матерью, дочерью, бабушкой, сестрой, тётей и другом. Она была невероятным источником силы; пламенный, заботливый и чрезвычайно любящий человек. Семья Таунс чрезвычайно благодарна за проявление любви и поддержки, которые они получили в это очень трудное время. Они хотели бы поблагодарить медиков из Пеннского Пресвитерианского Медицинского центра и медицинского центра Кеннеди — настоящих воинов, которые изо дня в день сражались за Джеки и помогли Карлу-старшему оправиться от того же вируса, который унес жизнь Джеки», — говорится в сообщении на официальном сайте «Миннесоты».

Отец российского гонщика и шведская лыжница

В то же время случаи новых заражений в мире спорта стали более редкими. За последние 10 дней в СМИ сообщалось лишь о двух. Во-первых, коронавирус диагностировали у отца российского пилота «Формулы-2» Роберта Шварцмана.

«Пожалуйста, поделитесь этим видео с вашей семьёй и друзьями, чтобы не оказаться в той же ситуации, как моя семья. Люди, я вас очень прошу — не выходите из дома, мойте руки и соблюдайте дистанцию. Этот вирус — не шутка! До того, как мой папа заразился, я тоже не особо серьёзно воспринимал его, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить. Вы не только рискуете своим здоровьем, но и здоровьем своих близких и окружающих людей, одумайтесь пожалуйста» — написал Роберт в Instagram.

Кроме того, в Швеции COVID-19 обнаружили у двукратного призёра юниорского чемпионата мира лыжницы Дженни Эберг. 30-летняя спортсменка сама сообщила об этом. По её словам, сначала она пыталась лечиться дома, но позже согласилась на госпитализацию, поскольку почувствовала себя слишком плохо.

Долгожданная встреча с девушкой после выздоровления и страшная история экс-бойца UFC

А вот количество исцелившихся спортсменов настраивает на оптимистичный лад. Постепенно улучшается ситуация даже в Италии, где проблема COVID-19 стоит особенно остро. Так, 15-го апреля в «Ювентусе» заявили о полном выздоровлении защитника Даниэле Ругани. Отрицательный тест сдал и его партнёр по команде чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матюиди.

Что касается Ругани, то он был особенно рад воссоединению с девушкой спустя более чем месяц.

«Мы расскажем вам об этих 35 днях, проведённых вдали друг от друга. Мы расскажем вам, что это был самый правильный выбор, но и о том, как это было сложно. Но прежде всего мы расскажем о том, как прекрасно вновь обняться втроём (девушка спортмена находится в положении. — RT). Наконец-то отрицательный результат, наконец-то вместе», — написал футболист в Instagram.

Также в Италии выздоровели все шесть футболистов другой команды Серии А «Сампдории». Ничего больше не угрожает и жизни президента «Порденоне» Мауро Ловисы.

«Я рад сообщить, что официально вылечился от этого проклятого вируса... Искренне благодарю медицинских работников за их постоянную поддержку и наблюдение за моим состоянием», — цитирует Ловису сайт клуба.

В Турции отрицательный тест на COVID-19 сдал один из известнейших тренеров страны Фатих Терим. В Испании выздоровел экс-партнёр Александра Кержакова по «Севилье» Андрес Палоп. А в Китае победил вирус и покинул стены медицинского учреждения бельгийский полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни, который провёл в больнице три недели.

Также по теме Итальянский легкоатлет, французский врач и легенда американского футбола: кто ещё в мире спорта стал жертвой COVID-19 Чемпион Европы по лёгкой атлетике в помещениях Донато Сабиа скончался в возрасте 56 лет из-за коронавируса. В конце марта не стало его...

Между тем бывший нападающий «Рубина» Жонатас, переболевший коронавирусом, рассказал о течении заболевания.

«Сначала я почувствовал жар, мне было очень плохо. Я ошибочно полагал, что это просто мигрень. Голова сильно болела, тело тоже. Утром врач посоветовал мне пройти тест на коронавирус, так как у меня имелись симптомы. Результат оказался положительным... Моё тело ослабло. Очень страдал, ни на что не хватало сил. Когда я пошёл в душ, едва не потерял сознание. Этот вирус — не шутка», — приводит слова спортсмена record.pt.

Поделился своим опытом от перенесённой COVID-19 и бывший боец UFC Роджер Грейси. Он рассказал, что коронавирус проходил у него в достаточно тяжёлой форме.

«Я вылечился две недели назад. Мне было очень плохо, почти всё время провёл в кровати. Людям сейчас легко вести разговоры о вирусе, поскольку большинство из них даже не представляет, что это на самом деле такое. Они думают, что это их не коснётся, что они не заразятся. Я пролежал в кровати десять дней, у меня была температура 40 градусов и кашель. В один из дней у меня даже возникли проблемы с дыханием, которые, к счастью, не осложнились. Я проснулся на рассвете, у меня колотилось сердце, была одышка. Вызвал скорую, даже зашёл в машину. Мне сделали тест, потом посоветовались с главным врачом и решили, что мне лучше оставаться дома», — приводит слова Грейси bjpenn.com.

При этом боец подчеркнул, что в период пандемии коронавируса стоит гораздо более внимательно относиться к своему здоровью.

«Отлично, что люди могут узнать о моём случае. У меня много друзей, которые думали, что я не заболею, потому что я молод и здоров. Сейчас умирает множество людей по всему миру. Мой знакомый — марафонец из Италии — умер в 35 лет из-за коронавируса, и есть ещё тысячи случаев, о которых мы не знаем. Необходимо повышать осведомлённость. Болезнь поражает самых хрупких, самых пожилых, но и других она тоже затрагивает. Её нельзя игнорировать, это не шутки», — добавил Грейси.

На лад идёт ситуация и в других видах спорта, в том числе в хоккее. В четверг стало известно о выздоровлении старшего тренера ярославского «Локомотива» Майкла Пелино, а также его супруги. Коронавирус был диагностирован у канадского специалиста в конце марта.

«Друзья! Рады сообщить, что старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья», — указано в сообщении «Локомотива».

Всё больше выздоровевших появляется и в клубах НХЛ. Ранее особенно непростая ситуация сложилась в «Оттаве», где COVID-19 диагностировали сразу у семи игроков. Но в настоящий момент все они здоровы. Улучшается состояние и хоккеистов «Колорадо», заболевших коронавирусом.

«У нас всё хорошо, с ребятами всё в порядке. Некоторые из них чувствовали себя нормально даже до тестов. Насколько мне известно, у них всё хорошо, они снова с семьями и следуют полученным указаниям. Им повезло, что симптомы были не очень серьёзными, и всё прошло без осложнений», — приводит слова главного тренера команды Джареда Беднара русскоязычный сайт НХЛ.

Между тем в Саратове выписали из больницы первую заболевшую коронавирусом российскую биатлонистку Анастасию Халиуллину. Она была госпитализирована вместе со своей матерью Екатериной 27-го марта. Её тест дал положительный результат на COVID-19. Однако, по словам спортсменки, с тех пор она сдала два отрицательных.