Чемпион мира по футболу, легендарный фотограф и известный судья: кто ещё в мире спорта стал жертвой COVID-19
- Норман Хантер
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Смерть судьи и уход матери баскетболиста НБА
Мир спорта продолжает нести новые утраты в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
В пятницу 17 апреля не стало чемпиона мира по футболу в составе сборной Англии 76-летнего Нормана Хантера. Для болельщиков «Лидса» центральный защитник был настоящей легендой. Воспитанник клуба провёл в составе «Павлинов» 14 лет. Лишь ближе к завершению карьеры Хантер перебрался в «Бристоль Сити». В составе «Лидса» Норман провёл суммарно 726 матчей. Вместе с командой дважды становился чемпионом Англии.
Со сборной Англии Хантер выиграл чемпионат мира в 1966-м, хотя и просидел весь турнир в запасе. Спустя два года он стал обладателем бронзовой медали Евро-1968. В матче за третье место англичане обыграли СССР — 2:0.
В США скончался известный рефери, обслуживавший боксёрские поединки, — Эдди Коттон. Среди самых крупных боёв, которые он судил, — встреча Леннокса Льюиса и Майка Тайсона в 2002-м и противостояние Владимира Кличко с Алексом Леапаи в 2014-м. В больнице бывший арбитр провёл десять дней и скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.
Также не стало судьи из Нидерландов Кристиана Лейббрандта, ещё два месяца назад трудившегося на юниорском чемпионате мира по кёрлингу в Красноярске.
Кроме того, в США скончался известный спортивный фотограф Энтони Кауси. Он работал в издании New York Post с 1994 года, и через объектив его фотоаппарата прошло огромное количество спортивных событий. Например, он стал автором культовых фото с поединка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Кауси был госпитализирован с коронавирусом в конце марта, а 12-го апреля его жизнь оборвалась. Кауси было 48 лет, у него осталась жена и двое детей.
Ранее, 13-го апреля, из-за COVID-19 ушла из жизни Жаклин Таунс — мать баскетболиста клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса. Сообщается, что с болезнью она боролась более месяца. Страшный диагноз был также поставлен её супругу, но он сумел побороть болезнь.
«Джеки многое значила для многих людей – была женой, матерью, дочерью, бабушкой, сестрой, тётей и другом. Она была невероятным источником силы; пламенный, заботливый и чрезвычайно любящий человек. Семья Таунс чрезвычайно благодарна за проявление любви и поддержки, которые они получили в это очень трудное время. Они хотели бы поблагодарить медиков из Пеннского Пресвитерианского Медицинского центра и медицинского центра Кеннеди — настоящих воинов, которые изо дня в день сражались за Джеки и помогли Карлу-старшему оправиться от того же вируса, который унес жизнь Джеки», — говорится в сообщении на официальном сайте «Миннесоты».
Отец российского гонщика и шведская лыжница
В то же время случаи новых заражений в мире спорта стали более редкими. За последние 10 дней в СМИ сообщалось лишь о двух. Во-первых, коронавирус диагностировали у отца российского пилота «Формулы-2» Роберта Шварцмана.
«Пожалуйста, поделитесь этим видео с вашей семьёй и друзьями, чтобы не оказаться в той же ситуации, как моя семья. Люди, я вас очень прошу — не выходите из дома, мойте руки и соблюдайте дистанцию. Этот вирус — не шутка! До того, как мой папа заразился, я тоже не особо серьёзно воспринимал его, но после того, что случилось, я уже две недели не могу нормально жить. Вы не только рискуете своим здоровьем, но и здоровьем своих близких и окружающих людей, одумайтесь пожалуйста» — написал Роберт в Instagram.
Кроме того, в Швеции COVID-19 обнаружили у двукратного призёра юниорского чемпионата мира лыжницы Дженни Эберг. 30-летняя спортсменка сама сообщила об этом. По её словам, сначала она пыталась лечиться дома, но позже согласилась на госпитализацию, поскольку почувствовала себя слишком плохо.
Долгожданная встреча с девушкой после выздоровления и страшная история экс-бойца UFC
А вот количество исцелившихся спортсменов настраивает на оптимистичный лад. Постепенно улучшается ситуация даже в Италии, где проблема COVID-19 стоит особенно остро. Так, 15-го апреля в «Ювентусе» заявили о полном выздоровлении защитника Даниэле Ругани. Отрицательный тест сдал и его партнёр по команде чемпион мира в составе сборной Франции Блез Матюиди.
Что касается Ругани, то он был особенно рад воссоединению с девушкой спустя более чем месяц.
«Мы расскажем вам об этих 35 днях, проведённых вдали друг от друга. Мы расскажем вам, что это был самый правильный выбор, но и о том, как это было сложно. Но прежде всего мы расскажем о том, как прекрасно вновь обняться втроём (девушка спортмена находится в положении. — RT). Наконец-то отрицательный результат, наконец-то вместе», — написал футболист в Instagram.
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Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti l'uno dall'altro. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme ❤️ . We’ll tell you about the time we had to spend far from each other. We’ll tell you that it was the right choice, but it was difficult too. And above all we’ll tell you how magic it was to hug again, the three of us. Together at last ❤️ #grazieatutti #family #RestateACasa
Также в Италии выздоровели все шесть футболистов другой команды Серии А «Сампдории». Ничего больше не угрожает и жизни президента «Порденоне» Мауро Ловисы.
«Я рад сообщить, что официально вылечился от этого проклятого вируса... Искренне благодарю медицинских работников за их постоянную поддержку и наблюдение за моим состоянием», — цитирует Ловису сайт клуба.
В Турции отрицательный тест на COVID-19 сдал один из известнейших тренеров страны Фатих Терим. В Испании выздоровел экс-партнёр Александра Кержакова по «Севилье» Андрес Палоп. А в Китае победил вирус и покинул стены медицинского учреждения бельгийский полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни, который провёл в больнице три недели.
Между тем бывший нападающий «Рубина» Жонатас, переболевший коронавирусом, рассказал о течении заболевания.
«Сначала я почувствовал жар, мне было очень плохо. Я ошибочно полагал, что это просто мигрень. Голова сильно болела, тело тоже. Утром врач посоветовал мне пройти тест на коронавирус, так как у меня имелись симптомы. Результат оказался положительным... Моё тело ослабло. Очень страдал, ни на что не хватало сил. Когда я пошёл в душ, едва не потерял сознание. Этот вирус — не шутка», — приводит слова спортсмена record.pt.
Поделился своим опытом от перенесённой COVID-19 и бывший боец UFC Роджер Грейси. Он рассказал, что коронавирус проходил у него в достаточно тяжёлой форме.
«Я вылечился две недели назад. Мне было очень плохо, почти всё время провёл в кровати. Людям сейчас легко вести разговоры о вирусе, поскольку большинство из них даже не представляет, что это на самом деле такое. Они думают, что это их не коснётся, что они не заразятся. Я пролежал в кровати десять дней, у меня была температура 40 градусов и кашель. В один из дней у меня даже возникли проблемы с дыханием, которые, к счастью, не осложнились. Я проснулся на рассвете, у меня колотилось сердце, была одышка. Вызвал скорую, даже зашёл в машину. Мне сделали тест, потом посоветовались с главным врачом и решили, что мне лучше оставаться дома», — приводит слова Грейси bjpenn.com.
При этом боец подчеркнул, что в период пандемии коронавируса стоит гораздо более внимательно относиться к своему здоровью.
«Отлично, что люди могут узнать о моём случае. У меня много друзей, которые думали, что я не заболею, потому что я молод и здоров. Сейчас умирает множество людей по всему миру. Мой знакомый — марафонец из Италии — умер в 35 лет из-за коронавируса, и есть ещё тысячи случаев, о которых мы не знаем. Необходимо повышать осведомлённость. Болезнь поражает самых хрупких, самых пожилых, но и других она тоже затрагивает. Её нельзя игнорировать, это не шутки», — добавил Грейси.
На лад идёт ситуация и в других видах спорта, в том числе в хоккее. В четверг стало известно о выздоровлении старшего тренера ярославского «Локомотива» Майкла Пелино, а также его супруги. Коронавирус был диагностирован у канадского специалиста в конце марта.
«Друзья! Рады сообщить, что старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья», — указано в сообщении «Локомотива».
Всё больше выздоровевших появляется и в клубах НХЛ. Ранее особенно непростая ситуация сложилась в «Оттаве», где COVID-19 диагностировали сразу у семи игроков. Но в настоящий момент все они здоровы. Улучшается состояние и хоккеистов «Колорадо», заболевших коронавирусом.
«У нас всё хорошо, с ребятами всё в порядке. Некоторые из них чувствовали себя нормально даже до тестов. Насколько мне известно, у них всё хорошо, они снова с семьями и следуют полученным указаниям. Им повезло, что симптомы были не очень серьёзными, и всё прошло без осложнений», — приводит слова главного тренера команды Джареда Беднара русскоязычный сайт НХЛ.
Между тем в Саратове выписали из больницы первую заболевшую коронавирусом российскую биатлонистку Анастасию Халиуллину. Она была госпитализирована вместе со своей матерью Екатериной 27-го марта. Её тест дал положительный результат на COVID-19. Однако, по словам спортсменки, с тех пор она сдала два отрицательных.
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