Чемпион мира в составе сборной Англии Хантер умер от коронавируса

Бывший футболист сборной Англии и «Лидс Юнайтед» Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте «Лидса».

Хантер выступал за «Лидс» с 1962 по 1976 год и дважды становился вместе с командой чемпионом страны, а также завоёвывал Кубок Англии и Кубок лиги.

В 1966 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Англии. Кроме того, Хантер становился бронзовым призёром в 1968 году.

Ранее сообщалось, что мать баскетболиста «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса скончалась от коронавируса.