Чемпион мира в составе сборной Англии Хантер умер от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте «Лидса».
Хантер выступал за «Лидс» с 1962 по 1976 год и дважды становился вместе с командой чемпионом страны, а также завоёвывал Кубок Англии и Кубок лиги.
В 1966 году он выиграл чемпионат мира в составе сборной Англии. Кроме того, Хантер становился бронзовым призёром в 1968 году.
Ранее сообщалось, что мать баскетболиста «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса скончалась от коронавируса.