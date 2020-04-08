Итальянский легкоатлет, французский врач и легенда американского футбола: кто ещё в мире спорта стал жертвой COVID-19

Чемпион Европы по лёгкой атлетике в помещениях Донато Сабиа скончался в возрасте 56 лет из-за коронавируса. В конце марта не стало его отца, у которого был подтверждён аналогичный диагноз. Во Франции покончил с собой врач футбольного клуба «Реймс» Бернар Гонзалез, находившийся на самоизоляции вместе с супругой после положительных тестов на COVID-19. А в США болезнь унесла жизнь легенды американского футбола Тома Демпси.

Первый темнокожий президент Лиги 1 и мать Гвардиолы

Пандемия коронавируса продолжает свирепствовать по всему миру. По данным на 8 апреля, COVID-19 официально унёс жизни более 85 тыс. человек. Среди них оказалось немало людей, так или иначе причастных к спорту, особенно находящихся в преклонном возрасте.

8 апреля стало известно о смерти известного итальянского бегуна Донато Сабиа. Наибольшую популярность спортсмен получил, одержав победу в 1984-м на чемпионате Европы в помещении. Также Сабиа принимал участие в двух Олимпиадах, но медали завоевать не сумел. Бывшего легкоатлета госпитализировали несколько дней назад, но спасти его жизнь не удалось. Донато лишь ненадолго пережил собственного отца, который скончался в конце марта от того же заболевания.

А в Испании не стало матери одного из лучших футбольных тренеров мира Хосепа Гвардиолы. Долорес Сала Каррио умерла от коронавируса в возрасте 82 лет. Слова соболезнования специалисту высказали многие ведущие клубы, в том числе «Барселона», с которой он взял 14 трофеев.

Сразу несколько смертей было зафиксировано во Франции. 2 апреля не стало бывшего президента «Марселя» Папа Диуфа. В 2004-м он стал первым темнокожим главой клуба в истории Лиги 1, а позже даже баллотировался в мэры Марселя. Спустя день скончался бывший вратарь «Ланса» Арнольд Совински. Ему было 89 лет.

Но, пожалуй, больше всех шокировало болельщиков самоубийство врача клуба Лиги 1 «Реймса» Бернара Гонзалеза. Он покончил с собой, находясь на самоизоляции из-за COVID-19. Положительный тест также сдала его супруга.

5 апреля стало известно о смерти легенды NFL (Национальной футбольной лиги) Тома Демпси, который выступал за различные клубы лиги на протяжении десяти лет (1969—1979). В последние годы бывший спортсмен испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. Он страдал от болезни Альцгеймера и деменции, а COVID-19 заразился в доме престарелых.

Выздоровление Рюшту и воссоединение Гарая с семьёй

Если пожилых людей болезнь зачастую не щадит, то молодые здоровые спортсмены, как правило, успешно ей противостоят. Так, в понедельник стало известно о выздоровлении 31-летнего олимпийского чемпиона по плаванию Кэмерона ван дер Бурга. Представитель ЮАР полностью избавился от коронавируса за три недели.

Куда тяжелее протекала болезнь у легендарного турецкого футбольного вратаря Речбера Рюшту. 29 марта ему подтвердили страшный диагноз, а 31-го врачи назвали его положение критическим. К счастью, спустя всего пару дней экс-голкипер «Барселоны» пошёл на поправку, а в понедельник был выписан из больницы.

Идут дела на лад и в Италии, в которой коронавирус был обнаружен не у одного десятка футболистов. Многие из них вернулись к обычной жизни. В том числе это касается легенды «Милана» Паоло Мальдини, в настоящий момент технического директора клуба, и его 18-летнего сына Даниэля. Выздоровели и три игрока «Фиорентины»: Патрик Кутроне, Херман Пеццела и Душан Влахович.

В итальянских клубах изначально сложилась непростая ситуация, но наиболее пострадавшей от коронавируса командой можно смело называть испанскую «Валенсию». Там в конце марта COVID-19, по информации СМИ, обнаружили сразу у десяти футболистов. Среди заболевших оказался бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай. 1 апреля аргентинец объявил об окончании самоизоляции и смог наконец увидеться с семьёй. А спустя несколько дней спортсмен выложил в социальных сетях забавное видео, на котором он вместе с супругой, танцуя, делает уборку в доме.

Долгожданные случаи выздоровления зафиксированы и в США. Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» сообщил, что у двоих игроков команды, которым был поставлен диагноз «коронавирус», нет никаких симптомов заболевания после пребывания на карантине. При этом имена спортсменов не называются.

Семь заболевших в «Оттаве»

А вот в других американских лигах дела складываются не столь обнадёживающе. США уже вышли на первое место по количеству заболевших, и пандемия не могла не затронуть спорт. 2-го числа стало известно о первом заразившемся футболисте MLS. Им стал игрок «Филадельфии», чьё имя не называется. Сообщается лишь, что у него проявились лёгкие симптомы заболевания.

Куда хуже дело обстоит в НХЛ. Только в одной «Оттаве» положительный тест на COVID-19 сдали сразу семеро хоккеистов, причём первым из них, возможно, стал российский защитник Никита Зайцев. В «Колорадо Эвеланш» таких трое.

На прошлой неделе положительные тесты сдали главный тренер сборной страны по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и призёр Юношеских игр Сергей Найдин. Первого отправили домой на самоизоляцию, а второго — в больницу. Но спустя несколько дней новые тесты дали отрицательный результат. Несмотря на это, спортсмен пока остаётся в госпитале.

Неясным остаётся и положение известного тренера по фигурному катанию Олега Васильева. Он вместе с сыном сдал положительный тест на COVID-19 и оказался на строгом карантине. Тем не менее все последующие пробы не выявили наличия вируса в организме специалиста. В четверг же он сдаст уже пятый по счёту тест. Также коронавирус был диагностирован у тренера сборной России по боксу Антона Кадушина. 18 марта он вернулся из Лондона, а 25-го у него проявились первые симптомы заболевания.