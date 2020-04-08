Бывший итальянский бегун Сабиа скончался от коронавируса

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Бывший итальянский бегун на средние дистанции Донато Сабиа умер в больнице в возрасте 56 лет.
Бывший итальянский бегун Сабиа скончался от коронавируса
  • Pixabay

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Две недели назад спортсмен был госпитализирован с коронавирусом.

Сабиа был одним из лучших итальянских легкоатлетов в 1980-х. В 1984 году итальянец становился чемпионом Европы в закрытых помещениях в беге на 800 метров, а также занял пятое место на той же дистанции на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что  мать главного тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы умерла от коронавируса.

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