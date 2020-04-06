Экс-вратарь сборной Турции по футболу Речбер вылечился от коронавируса
- Reuters
Как написала его жена Ишил в Instagram, её супруг был выписан из больницы после 11 дней госпитализации.
31 марта появилась информация, что 46-летний Речбер находится в критическом состоянии.
Речбер завершил спортивную карьеру в 2012 году. Футболист занимает первое место по количеству сыгранных матчей за сборную Турции, в составе которой он становился бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы. На клубном уровне в его активе выступления за «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселону» и «Антальяспор».
Ранее сообщалось, что мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса.