Жена Овечкина сообщила, что её дедушка умер после заражения коронавирусом

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Анастасия Шубская, жена российского форварда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала о смерти своего дедушки, который заразился коронавирусом.
Жена Овечкина сообщила, что её дедушка умер после заражения коронавирусом
  • Reuters

«Сегодня от нас ушёл мой дедушка, Векслер Юлий Ефимович. В свой 91 год, за исключением потерянного зрения, он был бодр телом и духом, имел яснейший ум и невероятную энергию! И тут этот злосчастный коронавирус… К сожалению, организм просто не справился», — написала Шубская в своём Instagram.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее в НХЛ опровергли договорённость о сроках возобновления сезона.

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