В НХЛ опровергли договорённость о сроках возобновления сезона

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и представители профсоюза игроков не принимали никаких решений относительно сроков возобновления сезона.
В НХЛ опровергли договорённость о сроках возобновления сезона
  • © Scott Taetsch/Getty Images/AFP

«Несмотря на большое количество слухов, НХЛ и НХЛПА не принимали никаких решений и не устанавливали сроков относительно возможных сценариев продолжения сезона», — говорится в заявлении на официальном сайте НХЛ.

Также в публикации говорится, что игроки в некоторых городах могут возобновить тренировки небольшими группами в середине или во второй половине мая, однако это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта.

Ранее в НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить