В НХЛ опровергли договорённость о сроках возобновления сезона

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и представители профсоюза игроков не принимали никаких решений относительно сроков возобновления сезона.

«Несмотря на большое количество слухов, НХЛ и НХЛПА не принимали никаких решений и не устанавливали сроков относительно возможных сценариев продолжения сезона», — говорится в заявлении на официальном сайте НХЛ.

Также в публикации говорится, что игроки в некоторых городах могут возобновить тренировки небольшими группами в середине или во второй половине мая, однако это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта.

Ранее в НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги.