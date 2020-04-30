В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги

Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.

Reuters

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