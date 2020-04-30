В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги
- Reuters
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Брызгалов был отмечен российской версией сайта НХЛ за свои нестандартные интервью. На втором месте форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, замкнул тройку бывший нападающий «Детройт Рэд Уингз» Павел Дацюк.
Также в первую десятку попали Дарюс Каспарайтис, Артемий Панарин, Игорь Ларионов, Евгений Кузнецов, Вячеслав Фетисов, Александр Радулов и Никита Задоров.
Ранее сообщалось, что следующий сезон НХЛ может стартовать в декабре.