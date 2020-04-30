В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги

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Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.
В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги
  • Reuters
  • © Tim Shaffer

Брызгалов был отмечен российской версией сайта НХЛ за свои нестандартные интервью. На втором месте форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, замкнул тройку бывший нападающий «Детройт Рэд Уингз» Павел Дацюк.

Также в первую десятку попали Дарюс Каспарайтис, Артемий Панарин, Игорь Ларионов, Евгений Кузнецов, Вячеслав Фетисов, Александр Радулов и Никита Задоров.

Ранее сообщалось, что следующий сезон НХЛ может стартовать в декабре.

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