СМИ: Следующий сезон НХЛ может стартовать в декабре

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Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2020/21 может стартовать в декабре.
СМИ: Следующий сезон НХЛ может стартовать в декабре
  • РИА Новости

Как сообщает The Athletic, руководство НХЛ провело встречу с клубами, в ходе которой был обсуждён вариант старта розыгрыша сезона-2020/21 в декабре. При этом НХЛ не собирается сокращать продолжительность первенства и количество игр.

В результате позднего старта первенства завершение регулярного чемпионата придётся на май, а плей-офф Кубка Стэнли — на июль.

Стоит отметить, что в 2019 году регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября.

Ранее форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о соблюдении карантина в Торонто.

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