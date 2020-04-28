Михеев о карантине в Торонто: здесь не так жёстко, как в Москве

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о соблюдении карантина в Торонто.

Сейчас хоккеист восстанавливается после травмы руки.

«У нас в Торонто ты можешь гулять. Спокойно поехать в магазин, который находится дальше, чем в 100 метрах. Но самое главное — нельзя сидеть компаниями в парках, нужно соблюдать дистанцию в два метра, когда идёшь по улице или стоишь в магазине. Наверное, не так жёстко, как в Москве или других городах, как я слышал. Тут, в Торонто, я не вижу патрули везде вокруг. Но на входах в парк они есть. Хотя в целом не вижу, чтобы кто-то специально нарушал», — приводит слова Михеева русскоязычный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Трактор» объявил о расставании с наставником Юрзиновым.