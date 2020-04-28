«Трактор» объявил о расставании с наставником Юрзиновым

Челябинский «Трактор» объявил об отставке главного тренера Владимира Юрзинова.

Как отмечается на официальном сайте клуба, контракт специалиста истекает 30 апреля 2020 года и продлён не будет.

«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Владимира Владимировича за высокий профессионализм и работу с командой на одном из самых непростых отрезков в истории и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении челябинцев.

Юрзинов возглавил «Трактор» в ноябре 2019 года после увольнения Петериса Скудры. При нём команда финишировала на предпоследнем месте в таблице Востока и не пробилась в Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что СКА объявил об уходе пятерых хоккеистов.