«Трактор» объявил о расставании с наставником Юрзиновым
- РИА Новости
Как отмечается на официальном сайте клуба, контракт специалиста истекает 30 апреля 2020 года и продлён не будет.
«Хоккейный клуб «Трактор» благодарит Владимира Владимировича за высокий профессионализм и работу с командой на одном из самых непростых отрезков в истории и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении челябинцев.
Юрзинов возглавил «Трактор» в ноябре 2019 года после увольнения Петериса Скудры. При нём команда финишировала на предпоследнем месте в таблице Востока и не пробилась в Кубок Гагарина.
Ранее сообщалось, что СКА объявил об уходе пятерых хоккеистов.