СМИ: Отец пилота «Формулы-2» Шварцмана скончался от коронавируса

Михаил Шварцман, отец российского пилота команды «Формулы-2» PREMA и члена академии Ferrari Роберта Шварцмана, скончался от коронавируса.

Об этом сообщает «Чемпионат». Михаилу Шварцману было 52 года.

Примечательно, что о его болезни стало известно только 17 апреля, когда об этом рассказал его сын.

Роберт Шварцман завоевал чемпионский титул в «Формуле-3» в своём дебютном сезоне, а также становился третьим в итальянской «Формуле-4» (2015 год), Еврокубке «Формулы-Renault» (2017 год) и европейской «Формуле-3» (2018 год). Он является чемпионом Toyota Racing Series 2018 года.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Норман Хантер умер от коронавируса.