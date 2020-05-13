Мамиашвили сообщил, что Алиомаров умер от коронавируса
- РИА Новости
«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.
По словам главы Федерации спортивной борьбы России, похороны Алиомарова пройдут в Дагестане. Как признался Мамиашвили, смерть специалиста стала огромной потерей для ФСБР. Он отметил, что у наставника было множество планов по развитию спорта в стране, а также назвал революционными его преобразования в команде.
Ранее сообщалось, что Алиомаров скончался в возрасте 67 лет.