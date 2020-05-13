Мамиашвили сообщил, что Алиомаров умер от коронавируса

Короткая ссылка
Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что причиной смерти главного тренера женской сборной страны по борьбе Магомеда Алиомарова стала коронавирусная инфекция.
Мамиашвили сообщил, что Алиомаров умер от коронавируса
  • РИА Новости

«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

По словам главы Федерации спортивной борьбы России, похороны Алиомарова пройдут в Дагестане. Как признался Мамиашвили, смерть специалиста стала огромной потерей для ФСБР. Он отметил, что у наставника было множество планов по развитию спорта в стране, а также назвал революционными его преобразования в команде.

Ранее сообщалось, что Алиомаров скончался в возрасте 67 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить