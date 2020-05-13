Главный тренер женской сборной России по борьбе Алиомаров скончался в возрасте 67 лет
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Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.
Алиомаров занимал должность главного тренера женской сборной России по борьбе. Отмечается, что последние дни жизни специалист находился в больнице и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Наставнику было 67 лет.
Алиомаров был назначен на должность главного тренера женской сборной России в феврале 2019 года. До этого момента он руководил национальной командой Азербайджана, а также занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Азербайджан.
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