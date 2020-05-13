Главный тренер женской сборной России по борьбе Алиомаров скончался в возрасте 67 лет

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Главный тренер женской сборной России по борьбе Алиомаров скончался на 68-м году жизни.
Главный тренер женской сборной России по борьбе Алиомаров скончался в возрасте 67 лет
  • © Официальный сайт Олимпийского комитета России

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России.

Алиомаров занимал должность главного тренера женской сборной России по борьбе. Отмечается, что последние дни жизни специалист находился в больнице и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Наставнику было 67 лет.

Алиомаров был назначен на должность главного тренера женской сборной России в феврале 2019 года. До этого момента он руководил национальной командой Азербайджана, а также занимал пост вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Азербайджан.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу Антонина Рыжова умерла в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

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