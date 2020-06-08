Дополнительные силы военных покинут Вашингтон в течение суток

Военные, привлечённые к поддержанию порядка в Вашингтоне, будут выведены из города в течение суток, заявила мэр Мюриэл Боузер.

«Насколько мы понимаем, все привлечённые извне силы военных, которые ещё не покинули город, будут отведены в течение 48 часов, отсчёт которых начался вчера», — сказала она во время брифинга, её слова приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил начать вывод сил Нацгвардии из столицы.

1 июня в Белом доме заявили, что Трамп принял решение направить дополнительные федеральные силы для подавления беспорядков.

Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.